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40 минут назад

Нидерланды уходят на жесткий карантин из-за омикрон-штамма

Жесткий карантин вводится в Нидерландах, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение варианта коронавируса "омикрон". Об этом заявил в субботу на пресс-конференции и.о. премьер-министра страны Марк Рютте.

Нидерланды ввели жесткий карантин из-за омикрона
Фото: ReutersReuters

"Нидерланды опять вынуждены закрыться, - сказал он. - Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом".

Профессиональные спортивные соревнования продолжатся, но без зрителей, как и было до этого. Все учебные заведения также будут закрыты.

Мэр объявил чрезвычайное положение в Лондоне

Жителям настоятельно рекомендуется работать дома и принимать не более двух гостей в день. Исключение составят лишь Рождество и Новый год, когда можно будет принимать до четырех человек.

В мире,Марк Рютте,
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