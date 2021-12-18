Немцы отреагировали на слова чиновника о «Северном потоке-2»

Читатели немецкого журнала Focus раскритиковали заявление министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека о российском газопроводе «Северный поток-2». Своей реакцией на слова чиновника они поделились в комментариях на странице издания в Facebook.

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Ранее в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Хабек назвал строительство «Северного потока-2» «геополитической ошибкой» со стороны ФРГ. При этом он отметил, что решение по запуску трубопровода должно зависеть от будущих действий России в отношении Украины.

В частности, пользователь Harry Beckmann обвинил Хабека в «ребяческом поведении» и подчеркнул, что подобная риторика вице-канцлера может доставить Германии «много неприятностей».

Читательница под ником Madita Harder призвала остановить министра, пока своими словами он не вызвал «реальную эскалацию», а читатель Luca Müller заметил, что российское руководство не станет «атаковать Украину», поскольку знает, что подобный шаг «может иметь непредвиденные последствия, которые никого не устраивают».

Пользователь Thomas Moy также посоветовал Хабеку «держать свое личное мнение при себе» и не следовать в фарватере риторики США относительно российского газопровода, поскольку «американцы думают только о себе».