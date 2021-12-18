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57 минут назад

Немцы отреагировали на слова вице-канцлера Германии о «Северном потоке-2»

Читатели немецкого журнала Focus раскритиковали заявление министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека о российском газопроводе «Северный поток-2». Своей реакцией на слова чиновника они поделились в комментариях на странице издания в Facebook.

Немцы отреагировали на слова чиновника о «Северном потоке-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Хабек назвал строительство «Северного потока-2» «геополитической ошибкой» со стороны ФРГ. При этом он отметил, что решение по запуску трубопровода должно зависеть от будущих действий России в отношении Украины.

В частности, пользователь Harry Beckmann обвинил Хабека в «ребяческом поведении» и подчеркнул, что подобная риторика вице-канцлера может доставить Германии «много неприятностей».

Читательница под ником Madita Harder призвала остановить министра, пока своими словами он не вызвал «реальную эскалацию», а читатель Luca Müller заметил, что российское руководство не станет «атаковать Украину», поскольку знает, что подобный шаг «может иметь непредвиденные последствия, которые никого не устраивают».

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Пользователь Thomas Moy также посоветовал Хабеку «держать свое личное мнение при себе» и не следовать в фарватере риторики США относительно российского газопровода, поскольку «американцы думают только о себе».

Хабек критиковал «Северный поток-2» и до назначения на пост министра экономики Германии. Так, будучи кандидатом на эту должность, он отмечал, что строительство трубопровода носит стратегический характер для России, и подчеркивал, что реализация проекта будет сопровождаться давлением на Украину и усилением зависимости немецкой политики.

В мире,Роберт Хабек,МИД,ЕС,
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