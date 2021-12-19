Чипы с COVID-паспортами начали вживлять в Швеции

Импланты — это очень универсальная технология, которую можно использовать для самых разных целей, и сейчас очень кстати, чтобы COVID-паспорт всегда был у вас «под рукой». Если ваш телефон разрядится, то COVID-паспорт всегда будет доступен, — рассказал представитель компании-разработчика Epicenter Ханнес Сджоблад.