Чипы с COVID-паспортами начали вживлять в Швеции

В Швеции изобрели вживляемый в руку микрочип, на котором можно хранить документы, в том числе COVID-паспорта, пишет APNews. Процедура полностью обратима и не требует специального приложения на телефоне. Разработчики утверждают, что имплантированный чип сможет прочитать любое устройство, использующее протокол связи ближнего поля (NFC).
По данным издания, после того как чип вживят под кожу, достаточно поднести к руке считывающее устройство, которое просканирует его и отобразит сертификат о вакцинации. На чипах можно также хранить проездные на автобус, абонемент в спортзал и другие документы.
Импланты — это очень универсальная технология, которую можно использовать для самых разных целей, и сейчас очень кстати, чтобы COVID-паспорт всегда был у вас «под рукой». Если ваш телефон разрядится, то COVID-паспорт всегда будет доступен, — рассказал представитель компании-разработчика Epicenter Ханнес Сджоблад.
С 1 декабря шведам требуется предъявлять COVID-паспорт для посещения мероприятий с участием более 100 человек и проходящих в закрытых помещениях.