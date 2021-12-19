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21 минуту назад

В Швеции создали вживляемые под кожу микрочипы с COVID-паспортами

В Швеции изобрели вживляемый в руку микрочип, на котором можно хранить документы, в том числе COVID-паспорта, пишет APNews. Процедура полностью обратима и не требует специального приложения на телефоне. Разработчики утверждают, что имплантированный чип сможет прочитать любое устройство, использующее протокол связи ближнего поля (NFC).

Чипы с COVID-паспортами начали вживлять в Швеции
Фото: pixabay.compixabay.com

По данным издания, после того как чип вживят под кожу, достаточно поднести к руке считывающее устройство, которое просканирует его и отобразит сертификат о вакцинации. На чипах можно также хранить проездные на автобус, абонемент в спортзал и другие документы.

Импланты — это очень универсальная технология, которую можно использовать для самых разных целей, и сейчас очень кстати, чтобы COVID-паспорт всегда был у вас «под рукой». Если ваш телефон разрядится, то COVID-паспорт всегда будет доступен, — рассказал представитель компании-разработчика Epicenter Ханнес Сджоблад.

С 1 декабря шведам требуется предъявлять COVID-паспорт для посещения мероприятий с участием более 100 человек и проходящих в закрытых помещениях.

Ранее главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева (ранее — им. Кащенко) Георгий Костюк заявил, что в России появились мошенники, заявляющие, что разработали «дечипизатор». За небольшую плату они предлагают приложить к месту введения инъекции небольшой одноразовый прибор и уничтожить все микрочипы в организме. По словам специалиста, этот прибор якобы избавит человека от внедрённых в него чипов, полученных вместе с вакциной против COVID-19.
В мире,Наука и техника,Георгий Костюк,
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