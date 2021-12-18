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50 минут назад

Экс-министра Болгарии остановили за рулем угнанного в России авто

Бывшего министра финансов Болгарии Владислава Горанова остановили на границе Болгарии и Сербии за рулем разыскиваемой в России машины. Об этом сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на МВД страны.

Экс-министра Болгарии остановили за рулем угнанного в России авто
Фото: YouTubeYouTube

Накануне около 18.30 бывший министр финансов прибыл на пограничный пункт Калотина. Он был за рулем джипа, купленного им в 2020 году. Пограничники увидели в своей базе, что автомобиль находится в розыске - его разыскивало российское отделение Интерпола.

В итоге Владиславу Горанову пришлось оставить джип. Через час он пересек границу на другой машине.

Горанов объяснил журналистам, что в 2020 году взял данную машину в лизинг у крупной компании-дилера.

В компании заявили, что данный случай – вина «автомобильной мафии», которая создает двойники дорогих автомобилей, меняя номера агрегатов и устанавливая на угнанные машины новые рамы и двигатели.

Ранее автомобиль-двойник обнаружили пограничники в автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» Алтайского края, на гнранице с Казахстаном.

В мире,Владислав Горанов,Интерпол,
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