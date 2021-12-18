Экс-министра Болгарии остановили за рулем угнанного в России авто

Бывшего министра финансов Болгарии Владислава Горанова остановили на границе Болгарии и Сербии за рулем разыскиваемой в России машины. Об этом сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на МВД страны.
Накануне около 18.30 бывший министр финансов прибыл на пограничный пункт Калотина. Он был за рулем джипа, купленного им в 2020 году. Пограничники увидели в своей базе, что автомобиль находится в розыске - его разыскивало российское отделение Интерпола.
В итоге Владиславу Горанову пришлось оставить джип. Через час он пересек границу на другой машине.
Горанов объяснил журналистам, что в 2020 году взял данную машину в лизинг у крупной компании-дилера.
В компании заявили, что данный случай – вина «автомобильной мафии», которая создает двойники дорогих автомобилей, меняя номера агрегатов и устанавливая на угнанные машины новые рамы и двигатели.
Ранее автомобиль-двойник обнаружили пограничники в автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» Алтайского края, на гнранице с Казахстаном.