Латвия ответила на требования России по гарантиям безопасности

Заместитель главы Министерства иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс заявил, что выполнение требований России по гарантиям безопасности является невозможным. Об этом сообщает украинское издание "Лига".

"Я считаю, что это абсолютно невозможно. Совершенно невозможно. Подобные требование нарушили бы все принципы, которые мы согласовали, которые были приняты международным сообществом еще в XX веке", — рассказал Вилумсонс.

Он отметил, что не представляет, чтобы кто-то из государств Североатлантического альянса был готов провести подобные переговоры, так как "это право каждой страны — выбирать членство" в НАТО, подчеркнув, что это "фундаментальный принцип, который не подлежит обсуждению".

Ранее Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.