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3 часа назад

Австрия с 20 декабря разрешит въезд только привитым и переболевшим

Австрия из-за угрозы распространения омикрон-штамма разрешит въезд только привитым и переболевшим ковидом с 20 декабря. Этим категориям лиц надо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сообщил в субботу МИД страны.

Австрия разрешит въезд только привитым и переболевшим
Фото: ReutersReuters

"С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило "2П+" (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Исключение из правила "2П+" сделано для людей с наличием бустерной, то есть третьей дозы вакцины, беременных, с противопоказаниями к вакцине, транзитных пассажиров, школьников и для поездок по работе в международные организации. Им для въезда по-прежнему достаточно предъявлять только отрицательный результат теста на коронавирус.

Граждане Австрии и остальных стран Евросоюза, которые не были привиты или не переболели ковидом, должны пройти электронную регистрацию и соблюдать 10-дневный карантин. Его можно завершить через пять дней при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Минздрав Австрии пояснил, что ограничения вводятся для предотвращения распространения омикрон-штамма коронавируса. Срок действия ПЦР-теста для въезда не должен превышать 72 часов. В список стран распространения вариантов коронавируса добавлены Ангола, Замбия и Малави. Посадка пассажирских самолетов из этих стран запрещена, отмечают в Минздраве.

Австрийские власти признают сертификаты иммунизации только препаратами, одобренными ЕС и Всемирной организацией здравоохранения. В стране зарегистрировано 75 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

В мире,Минздрав РФ,ВОЗ,МИД,ЕС,
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