В Евросоюзе заявили об усталости от расширения организации

В Европейском союзе есть усталость от расширения организации, заявил замглавы МИД Латвии Анджей Вилумсонс. Его слова приводит Liga.net.

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По этой причине ЕС пока не готов принимать Украину, утверждает дипломат.

«Вы делаете хороший прогресс по всем реформам, но есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения», — сказал Вилумсонс.

При этом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже давно заслужила право стать членом ЕС и НАТО.