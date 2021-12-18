В Евросоюзе заявили об усталости от расширения организации

В Европейском союзе есть усталость от расширения организации, заявил замглавы МИД Латвии Анджей Вилумсонс. Его слова приводит Liga.net.
По этой причине ЕС пока не готов принимать Украину, утверждает дипломат.
«Вы делаете хороший прогресс по всем реформам, но есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения», — сказал Вилумсонс.
При этом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже давно заслужила право стать членом ЕС и НАТО.
Накануне МИД России предложил НАТО обязаться не брать в члены альянса Украину и другие страны и не проводить на территории Украины любые военные действия. Вашингтону Москва предложила также гарантировать невступление в НАТО стран бывшего СССР.