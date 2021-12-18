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37 минут назад

В Польше возбудили дело в отношении сбежавшего солдата

Польская районная прокуратура в городе Белосток возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в Белоруссию военного, планируя объявить его в розыск, сообщает Польское агентство печати.

В Польше возбудили дело в отношении сбежавшего солдата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его обвинили в дезертирстве за границу. Солдату грозит от одного года до 10 лет лишения свободы. По словам заместителя белостокского прокурора по военным вопросам Радослава Вишенко, сейчас проводится расследование.

«По месту жительства солдата, изъяты носители данных. Они будут предметом изучения, чтобы выяснить, планировал ли он это заранее, или это было спонтанное действие», – цитирует прокурора ТАСС.

Отмечается, что возможна выдача в ближайшее время ордера на арест, но для вынесения такого решения суд должен иметь в своем распоряжении доказательства.

Напомним, 17 декабря Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что возле границы был установлен мужчина 1996 года рождения. Позже выяснилось, что это военный 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Солдаты из этой дивизии охраняли приграничную территорию Польши.

Мужчина в связи с несогласием с проводимой Польшей политикой относительно мигрантов и из-за негуманного обращения с беженцами попросил политического убежища в Белоруссии.

Солдат раскритиковал польских представителей власти. Например, телеканалу «Беларусь-1» он сообщил об убийстве на границе двух волонтеров.

Позже ВС Польши подтвердили исчезновение своего солдата на восточной границе страны, но сначала не признавались в его побеге в Белоруссию.

В мире,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,
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