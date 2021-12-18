Вице-канцлер ФРГ назвал «Северной поток — 2» геополитической ошибкой

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал «геополитической ошибкой» строительство германо-российского газопровода «Северный поток - 2». Об этом политик сказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Северный поток – 2» был ошибкой с геополитической точки зрения. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против него», - заявил Хабек.
По его словам, теперь, когда трубопровод построен, неясно, сможет ли он начать работу.
Хабек отметил, что решение надо принимать «в соответствии с европейским законодательством»: заниматься добычей и транспортировкой газа должны разные фирмы.
Политик считает, что сейчас это «условие не выполнено».
Он подчеркнул, что старое правительство ФРГ выступало за введение в строй «Северного потока – 2», однако пока он не работает.
Также Хабек допустил, что в случае военного конфликта с участием России на Украине «Северный поток – 2» не будет запущен.
Роберт Хабек - вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ. Он недавно назначен на пост, входит в партию «Союз 90/Зеленые» , которая изначально была против германо-российского проекта.