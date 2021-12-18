У Абрамовича нашли гражданство европейской страны

Владелец английского футбольного клуба «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович получил португальское гражданство. Об этом сообщили местные СМИ. По данным издания Publico, бизнесмен получил гражданство как потомок сефардских евреев — тех, кто жил в Португалии до конца XV века, а затем был изгнан оттуда королём Мануэлом I вместе с мусульманами. Сам Абрамович никак не комментировал эту информацию.

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Абрамович стал гражданином Португалии ещё в апреле 2021 года, отметило издание.

Подать заявление на получение гражданства Португалии может любой человек, который обнаружит в своём роду потомков сефардских евреев, которых изгнали из страны. Подтверждением принадлежности к потомкам сефардов может быть экспертное заключение еврейской общины Португалии, сообщается на сайте одного из адвокатских бюро, которое помогает россиянам получить гражданство.