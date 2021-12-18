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1 час назад

Publico: Абрамович стал гражданином Португалии

Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии, пишет португальское издание Publico.

Publico: Абрамович стал гражданином Португалии
Фото: EPA-EFEEPA-EFE

По его информации, бизнесмен получил португальское гражданство в апреле как потомок евреев-сефардов.

Евреев изгнали из испанского королевства Сефарда в конце XV столетия. Теперь их потомки могут получить гражданство Испании и Португалии по упрощенной процедуре.

За последние 20 лет Абрамович вложил более 500 млн долларов в деятельность евреев в ряде стран, в том числе в Португалии. За это бизнесмен был отмечен Форумом еврейской культуры и религии. Он является одним из главных благотворителей португальской еврейской общины и Бней-Брит Португалии. Также он потратил более 165 млн евро на покупку португальских футболистов.

В мире,Роман Абрамович,
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