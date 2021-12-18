Аксессуары для «защиты от 5G» оказались радиоактивными

Украшения и аксессуары, которые якобы предназначены для защиты от излучения 5G связи, оказались радиоактивными. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Голландский регулятор по ядерной и радиационной безопасности (ANVS)

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ANVS выявил повышенный радиоактивный фон таких предметов, что может быть опасным при длительном контакте с ними.

Речь идет о браслетах, колье, масках для сна и других предметах, которые продают в интернете.

В последние годы широко распространились слухи об опасности для здоровья излучения от вышек нового поколения 5G. Все началось с США, Великобритании и Швейцарии, где в 2019 году люди выходили с акциями протеста против вышек 5G, заявляя, что хотят защитить растения, животных и людей от вредного излучения.