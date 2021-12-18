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26 минут назад

В Северной Корее запретили смеяться

Жителям Северной Кореи запретили смеяться в течение 11 дней из-за того, что страна отмечает 10-летнюю годовщину смерти «великого руководителя КНДР»Ким Чен Ира - отца нынешнего лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает The New York Post, ссылаясь на радиостанцию «Свободная Азия» - RFA.

В Северной Корее запретили смеяться в годовщину смерти Ким Чен Ира
Фото: TelegramTelegram

Радиостанция, в свою очередь, приводит рассказы анонимов из КНДР.

«В период траура мы не должны употреблять алкоголь, смеяться или заниматься досугом», - сказала жительница северо-восточного города Синыйджу.

По ее словам, запрещено даже покупать продукты в день смерти Кима-старшего - 17 декабря.

«В прошлом многие люди, которых поймали в состоянии опьянения во время траура, арестовывались и рассматривались как идеологические преступники. Их увозили, и больше никто их не видел », - заявил другой источник RFA.

Источники также отметили, что запрещено чрезмерно выражать эмоции во время похорон родственников, нельзя отмечать собственные дни рождения, если они приходятся на период траура.

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Накануне в Пхеньяне прошла масштабная траурная церемония. Состоялась минута молчания, во время которой северокорейцы поклонились Ким Чен Иру. В полдень по всей стране в течение трех минут звучали сирены.

В мире,Чен Ким,
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