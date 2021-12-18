Глава Минфина Германии сделал заявление по «Северному потоку — 2»

Глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» не связана с политикой. Об этом сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Фото: Nord Stream 2 Nord Stream 2

Это правовой вопрос, уточнил Линднер.

Он добавил, что Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством. Однако, по словам министра, неизвестно, какими могут быть результаты экспертизы.

О том, что сертификация трубопровода проходит без политики заявил и канцлер ФРГ Олаф Шольц.