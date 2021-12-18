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29 минут назад

В Минске открылся магазин одежды с цитатами Лукашенко

В столице Белоруссии открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко.

В Минске открылся магазин одежды с цитатами Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Магазин получил название «Первый», он начал работу в субботу в одном из крупных минских торговых центров, расположенном напротив резиденции президента страны – Дворца Независимости, передает РИА «Новости».

Еще до открытия у магазина собралась очередь из 50 человек. Первым покупателям обещали подарок – шоколад «Президент». Позже покупателей было столько, что они едва помещались в помещении магазина.

Товары представлены в базовых цветах – черном и белом, состав – натуральный хлопок. Цена футболки составляет примерно 8 долларов, мужские и женские худи – 16-18 долларов.

В открытии магазина участвовала председатель госконцерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, которая помогала персоналу в момент наплыва покупателей.

На открытие магазина пришли в том числе министр информации Владимир Перцов и замглавы администрации президента Игорь Луцкий.

Отмечается, что большой популярность пользуется одежда с надписями «Любимую не отдают», «Факты на стол» и «Президентами не становятся, президентами рождаются».

В мире,Александр Лукашенко,Администрация Президента РФ,РИА Новости,
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