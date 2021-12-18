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34 минуты назад

В ДНР сообщили об убийстве украинского разведчика

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о ликвидации разведчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

В ДНР сообщили об убийстве украинского разведчика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ДНР сообщили, что военнослужащий 74-го разведывательного батальона ВСУ был ликвидирован во время того, как вел наблюдение за позициями Народной милиции самопровозглашенной республики в районе города Красногоровка.

В Донбассе заявили о готовности принять дезертиров с Украины

Отмечается, что для этого разведчик использовал американский прибор ночного видения AN/PVS-14, через окуляр которого и был убит точным выстрелом снайпера.

Ранее представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) рассказал о прибытии снайперов ВСУ в район подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. Он предположил, что украинские военные могли прибыть туда для провокаций.

В мире,Министерство обороны,
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