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37 минут назад

«Безумству» США предсказали конец

Журналист Скотт Макконнелл в материале для издания The American Conservative выразил мнение, что власти США в ближайшее время прекратят разрушать общества. По его мнению, это произойдет в следующие два года.

«Безумству» США предсказали конец
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обозреватель подчеркнул, что любые режимы радикализма и репрессий обладают временными рамками. Например, якобинский террор во Франции продолжался пять лет. Журналист предрек финал безумства США и добавил, что «скоро придет конец безобразию».

По мнению Макконнелла, последние местные выборы в США показали перелом в сознании граждан. Жители Штатов перестали поддерживать радикальные стремления властей. Например, они отказались от идеи лишить полицию финансирования или от предложения демократов ввести в образовательные программы курс о расизме в США.

Ранее Пентагон увидел в Литве «маяк демократии». Глава Минобороны Ллойд Остин заявил, что перед Вильнюсом стоит множество вызовов.

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