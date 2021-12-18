ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса

Препарат CovavaxTM разработан в национальном Институте сыворотки по лицензии американской компании Novavax. Об этом сообщает Associated Press.

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Ожидается, что средство против COVID-19 одобрят несколько стран, которые разрешают въезд только привитым.

Преимущество индийской разработки состоит в более простых условиях хранения. CovavaxTM будет использоваться в два этапа. Ожидается, что он поможет повысить уровень иммунизации в бедных странах.