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3 часа назад

В возрасте 135 лет умерла старейшая жительница Китая

Старейшая жительница Китая Алимихан Сейти скончалась на этой неделе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в возрасте 135 лет.

По данным местных властей, долгожительница родилась 25 июня 1886 года и проживала в поселке Кумушерик уезда Янгишар округа Кашгар. В 2013 года она возглавила список старейших жителей КНР, составленный Китайской ассоциацией геронтологов и гериатров.

Алимихан вела простой образ жизни. Она любила петь, всегда была жизнерадостной.

Много времени проводила на свежем воздухе, передает РИА Новости.

В мире,РИА Новости,
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