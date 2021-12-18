В возрасте 135 лет умерла старейшая жительница Китая

Старейшая жительница Китая Алимихан Сейти скончалась на этой неделе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в возрасте 135 лет.

По данным местных властей, долгожительница родилась 25 июня 1886 года и проживала в поселке Кумушерик уезда Янгишар округа Кашгар. В 2013 года она возглавила список старейших жителей КНР, составленный Китайской ассоциацией геронтологов и гериатров.

Алимихан вела простой образ жизни. Она любила петь, всегда была жизнерадостной.