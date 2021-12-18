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41 минуту назад

В МИД Латвии объяснили нежелание принимать Украину в ЕС

Заместитель главы МИД Латвии Анджей Вилумсонс объяснил нежелание принимать Украину в ЕС усталостью организации после нескольких раундов расширения.

Латвийский МИД обосновал нежелание принимать Украину в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения», — заявил Вилумсонс в интервью агентству Liga.net.

По его словам, ряд членов Европейского союза чувствуют, что их население «не готово к столь быстрому расширению».

Названы причины стремления Украины в ЕС

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд прокомментировала возможность вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

По её словам, это потребует глубоких и всеобъемлющих реформ всей украинской системы.

В мире,Виктория Нуланд,НАТО,МИД,ЕС,
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