Мишустин одобрил проект договора о взаимопомощи по уголовным делам с Сейшелами

<p> Разработанный Министерством юстиции совместно с МИД договор включает в себя взаимодействие между странами на всех стадиях уголовного производства, в том числе: идентификация и установка местонахождения запрашиваемых лиц, вызов свидетелей, потерпевших и экспертов для явки в компетентные органы, экстрадиция подозреваемых и осужденных, проведение обысков, а также розыск и конфискация незаконно полученных доходов.</p><p> Отвечать за работу с правоохранительными и судебными органами Сейшельских островов будет Министерство юстиции и Генеральная прокуратура. Совместная работа стражей порядка двух стран будет осуществляться только по тем деяниям, которые являются уголовно наказуемыми на территории обеих стран.</p><p> Обе страны могут отказать в помощи, если исполнение запроса несет вред государственным интересам страны или запрос противоречит законодательству государства, в которое поступил запрос. Также страна может отказать в исполнении запроса, если преследование осуществляется по признаку расы, вероисповедания, национальности или политических убеждений. При этом причиной для отказа не может стать банковская или налоговая тайна.</p><p> Сейшельские Острова — государство в Восточной Африке, одна из наиболее привлекательных офшорных юрисдикций в мире. О необходимости двустороннего договора между Россией и Сейшельскими островами в связи с активностью офшорной зоны Генпрокуратура <a href="https://www.newsru.com/finance/16sep2009/prokurat.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D">заявляла</a> еще в 2009 году,</p><p> Офшоры часто становятся интересом как чиновников и бизнесменов, желающих скрыть свои доходы и уйти от налогов, так и журналистов. В октябре журналисты из ICIJ <a href="https://www.kommersant.ru/doc/5017828#id2119847">опубликовали</a> «Досье Пандоры», материал с данными об офшорных счетах мировых политиков и знаменитостей. Среди них нашли компании, связанные с гендиректором «Первого канала» Константином Эрнстом, президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром.</p><p> По мнению директора Transparency International — Russia Ильи Шуманова, подготовка договора о взаимной помощи связана в первую очередь с усилением дипломатических отношений между Россией и Сейшельскими островами. В том числе, говорит Шуманов, появление договора может быть связано с инвестициями в экономику Сейшел: «Там явно есть российские деньги в смысле объектов недвижимости, курортов, это тоже важный аргумент в пользу появления такого договора».</p> Сегодня Россия <a href="https://to76.minjust.gov.ru/ru/inostrannye-gosudarstva-s-kotorymi-rossiyskoy-federaciey-zaklyucheny-mezhdunarodnye-dogovory-0">сотрудничает</a> в рамках работы по уголовным делам с более чем сотней государств, среди которых страны СНГ, Евросоюза и Африки.<br>