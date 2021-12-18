В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
56 минут назад

Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет

Жительница Китая Алимихан Сейти умерла на 136-м году жизни, сообщило агентство Синьхуа.

Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина проживала в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района. Отмечается, что китаянка вела довольно активный образ жизни. Алимихан Сейти занималась домашним хозяйством, обходилась практически без чужой помощи, регулярно гуляла и помогала внукам ухаживать за правнуками, передает ТАСС.

Поселок Кумушерик, где жила Алимихан Сейти, известен в КНР как деревня долгожителей: там проживает много людей старше 90 лет. Власти регулярно организуют бесплатные медицинские обследования, предоставляя гражданам льготное лечение.

Накануне сообщалось, что старейший Герой Советского Союза, участник советско-финской и Великой Отечественной войны Василий Мичурин умер в Минске на 106-м году жизни.

В мире,Синьхуа,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители