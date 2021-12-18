Опасному для планеты топливу предсказали рекордный спрос

Выработка электроэнергии угольными станциями в 2021 году вырастет на девять процентов. Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало, что в этом году генерация угольной электроэнергии достигнет нового мирового рекорда на фоне экономического подъема. В 2022 году наивысшего уровня достигнет спрос на сам уголь.

Фото: Mike Hutchings / Reuters Mike Hutchings / Reuters

Восстановлению спроса на уголь способствовал глобальный дефицит предложения газа, который спровоцировал рекордно высокие цены по всему миру. По итогам года рост спроса составит шесть процентов. Хотя этот показатель не дотягивает до рекордных уровней спроса на топливо в 2013 и 2014 годах, МЭА предупреждает, что без политического вмешательства максимум может быть превзойден в следующем году.

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В 2020 году угольная генерация электроэнергии падала на четыре процента, так как пандемия коронавируса вызвала замедление мировой экономики. Однако в условиях ее восстановления, по оценкам МЭА, развитие низкоуглеродной энергетики не успевало за спросом, в результате чего многие страны стали больше полагаться на электростанции, работающие на опасном для планеты топливе.

«Уголь является крупнейшим отдельным источником глобальных выбросов углерода. Исторически рекордный уровень производства электроэнергии на угле в этом году является тревожным признаком того, насколько мир отстал от графика планов по снижению выбросов до чистого нуля, — цитирует The Guardian исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля. — Без решительных и немедленных действий правительств по борьбе с выбросами угля у нас будет мало шансов, если вообще будет, ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов Цельсия».