В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
34 минуты назад

Украина считает, что США тайно согласились на воссоединение Крыма с Россией

Вашингтон в 2014 году тайно согласился на воссоединение Крыма с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву.

Украина считает, что США тайно согласились на воссоединение Крыма с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, США не смогли не считаться с позицией Кремля, у которого были свои стратегические задачи. Как отметил депутат, в тот момент американская сторона привела подконтрольные силы во власть на Украине. «Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году», — сказал парламентарий.

Как считает Кива, из-за договоренностей между РФ и США временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов приказал вывести подконтрольные Киеву войска из Крыма.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал «долгожданной победой» решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Киеву. Также украинский лидер добавил, что Киев всегда возвращает своё и после «скифского золота» пообещал вернуть Крым.

Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что вопрос о принадлежности Крыма решен на референдуме 2014 года. «Так как в нем поставил точку президент России, то Владимиру Зеленскому Москва ничего не может пообещать, кроме «дырки от бублика». «Крым российский навсегда», — сообщил Аксенов.

В мире,Илья Кива,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,Александр Турчинов,Верховная Рада,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители