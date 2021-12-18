Вашингтон в 2014 году тайно согласился на воссоединение Крыма с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву.

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По его словам, США не смогли не считаться с позицией Кремля, у которого были свои стратегические задачи. Как отметил депутат, в тот момент американская сторона привела подконтрольные силы во власть на Украине. «Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году», — сказал парламентарий.

Как считает Кива, из-за договоренностей между РФ и США временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов приказал вывести подконтрольные Киеву войска из Крыма.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал «долгожданной победой» решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Киеву. Также украинский лидер добавил, что Киев всегда возвращает своё и после «скифского золота» пообещал вернуть Крым.