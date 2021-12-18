На Украине рассказали о «тайном согласии» США на присоединение Крыма к России

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в интервью изданию Telegraf рассказал о «тайном согласии» на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

Фото: Илья Кива/Facebook Илья Кива/Facebook

По словам Кивы, Вашингтон, приведя подконтрольные ему силы к власти на Украине, не смог не считаться с позицией Москвы, у которой были свои стратегические задачи в регионе.

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«Две империи»

Согласно заявлению украинского парламентария, Россия и США — «две империи», между которыми «произошел чистый договорняк». «Мы [США] перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали <...>, мы вам отдадим Крым. <…> Вам важен Крым? Забирайте», — объяснил Кива.

По его словам, именно из-за договоренностей между Москвой и Вашингтоном временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов приказал вывести подконтрольные Киеву войска с Крыма.

В ноябре Кива называл причину отдачи Крыма России. По его словам, пришедшие к власти на Украине в 2014 году политические силы согласились не препятствовать воссоединению Крыма с Россией ради невмешательства Москвы в события 2014 года. «Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым», — объяснил депутат.

Кива добавил, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией из-за событий на Украине, поскольку не захотели жить в стране, которая «взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с Россией». Такую же позицию заняли жители Донбасса, отметил он. Также депутат высказал мнение, что Москва и Киев найдут компромисс по вопросам Крыма и Донбасса и сядут за стол переговоров.

Кто такой Илья Кива?

Издание Telegraf называет Илью Киву одним из «самых одиозных депутатов» украинского парламента, так как «иногда его действия сложно понять, а заявления не совпадают с мнением большинства».

В октябре Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Он подчеркнул, что считает Путина лидером «дружественного народа» и человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства».

До этого в сети появилось видео, на котором Кива упрекает руководство партии ОПЗЖ «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и одного из ее лидеров Юрия Бойко в торговле мандатами на выборах в Полтавской области.

После этого Киву исключили из партии. В ответ на это он заявил, что имеет право на отличную от партийной линии точку зрения и готов как продолжать диалог со своими соратниками, так и «к резким бескомпромиссным действиям». В ноябре Илья Кива был задержан силовиками в Киеве, против него возбуждено уголовное дело о госизмене. Депутата лишили права на наградное оружие, выданное ему в 2015 году.

Новые санкции

16 декабря стало известно, что главы государств и правительств Европейского союза (ЕС) на саммите в Брюсселе решили продлить экономические санкции против России, привязанные к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине.

Как рассказал источник ТАСС, было принято решение о продлении ограничительных мер, которые должны были прекратить действовать 31 января, на шесть месяцев, до 31 июля. Он также рассказал, что формально решение европейских лидеров будет оформлено и опубликовано на следующей неделе.

Идея Зеленского

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможности проведения референдума по Донбассу или Крыму. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе.

«У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», — заявил глава государства, говоря о возможном проведении референдума. В то же время президент рассказал, что пока ни одна страна не предлагала Киеву пойти на такой шаг.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что проведение на Украине референдума по Донбассу является ее внутренним делом. При этом, он отметил, что для Москвы представляет интерес формулировка вопроса, который будет вынесен на данный референдум.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала идею Зеленского издевательством. По ее мнению, предложение такого характера неуместно, особенно в свете того факта, что Украина отказывается признавать референдум 2014 года в Крыму.