В США раскритиковали предложения РФ по безопасности

В Администрации президента США считают часть предложений России, содержащихся в обнародованном проекте Договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности, полезными, а некоторые — неприемлемыми, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
По данным высокопоставленного представителя Белого дома, который пожелал остаться неназванным, США планируют ответить на выдвинутые РФ предложения на следующей неделе.
Предложенный Москвой проект состоит из восьми пунктов и затрагивает основные аспекты предоставления взаимных гарантий безопасности. Документ отражает призывы, с которыми не раз выступала российская сторона. Речь идет о решении накопившихся проблем, в том числе возникших после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также нескольких этапов расширения НАТО и новых намерений альянса.
Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток и отказаться от приема в НАТО государств, ранее входивших в СССР.
Спикер украинского МИД Олег Николенко прокомментировал предложения РФ по обеспечению европейской безопасности. По его словам, Украина имеет право на вступление в НАТО.