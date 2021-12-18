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1 час назад

Bloomberg: в Белом доме сочли часть предложений России по безопасности «неприемлемыми»

В Администрации президента США считают часть предложений России, содержащихся в обнародованном проекте Договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности, полезными, а некоторые — неприемлемыми, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В США раскритиковали предложения РФ по безопасности
Фото: ReutersReuters

По данным высокопоставленного представителя Белого дома, который пожелал остаться неназванным, США планируют ответить на выдвинутые РФ предложения на следующей неделе.

Предложенный Москвой проект состоит из восьми пунктов и затрагивает основные аспекты предоставления взаимных гарантий безопасности. Документ отражает призывы, с которыми не раз выступала российская сторона. Речь идет о решении накопившихся проблем, в том числе возникших после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также нескольких этапов расширения НАТО и новых намерений альянса.

Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток и отказаться от приема в НАТО государств, ранее входивших в СССР.

Спикер украинского МИД Олег Николенко прокомментировал предложения РФ по обеспечению европейской безопасности. По его словам, Украина имеет право на вступление в НАТО.

В мире,Безопасность,Олег Николенко,НАТО,Администрация США,МИД,Bloomberg,ИТАР-ТАСС,
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