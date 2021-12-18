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1 час назад

Замглавы офиса Зеленского Машовец предложил Германии увеличить помощь Украине

Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец провел встречу с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Тобиасом Линднером, в ходе которой предложил Берлину увеличить помощь Киеву для укрепления безопасности страны.

Замглавы офиса Зеленского предложил Германии увеличить помощь Украине
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Об этом сообщили в пресс-службе офиса по результатам встречи. "Была отмечена важность остановки проекта "Северный поток - 2", что станет четким сигналом решимости Германии и других европейских стран в противостоянии российской агрессии", - указано в сообщении.

Кроме того, Машовец представил немецкому коллеге ситуацию с безопасностью на востоке Украины, отметив необходимость "консолидации государств ЕС, НАТО и всего западного сообщества для недопущения дальнейших агрессивных действий со стороны России".

В свою очередь Линднер подчеркнул, что Германия готова поддерживать Украину и придерживается политики диалога и урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина не должна решать судьбу ДНР и ЛНР без участия граждан обеих республик.

В мире,Роман Машовец,Денис Пушилин,НАТО,ЕС,
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