Замглавы офиса Зеленского предложил Германии увеличить помощь Украине

Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец провел встречу с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Тобиасом Линднером, в ходе которой предложил Берлину увеличить помощь Киеву для укрепления безопасности страны.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Об этом сообщили в пресс-службе офиса по результатам встречи. "Была отмечена важность остановки проекта "Северный поток - 2", что станет четким сигналом решимости Германии и других европейских стран в противостоянии российской агрессии", - указано в сообщении.

Кроме того, Машовец представил немецкому коллеге ситуацию с безопасностью на востоке Украины, отметив необходимость "консолидации государств ЕС, НАТО и всего западного сообщества для недопущения дальнейших агрессивных действий со стороны России".

В свою очередь Линднер подчеркнул, что Германия готова поддерживать Украину и придерживается политики диалога и урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.