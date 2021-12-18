«Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество. <...> Наступил ад в Европейском союзе и на мировом рынке благодаря безответственным политикам из Европы, поэтому цены на газ и на электричество такие. Из-за глупых заявлений отдельных политиков в Европе цена сегодня 1,7 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м газа. Представьте, если бы я не договорился с [президентом России Владимиром] Путиным о цене, сколько миллионов бы мы платили. Мы сэкономили 8,6 млн евро для Сербии ежедневно», – передает его слова ТАСС.