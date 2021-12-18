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38 минут назад

Вучич предрек Европе ад с ценами на электроэнергию

Европу ожидают большие трудности в связи с подорожанием электроэнергии, которое вызвано безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV-Pink.

«Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество. <...> Наступил ад в Европейском союзе и на мировом рынке благодаря безответственным политикам из Европы, поэтому цены на газ и на электричество такие. Из-за глупых заявлений отдельных политиков в Европе цена сегодня 1,7 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м газа. Представьте, если бы я не договорился с [президентом России Владимиром] Путиным о цене, сколько миллионов бы мы платили. Мы сэкономили 8,6 млн евро для Сербии ежедневно», – передает его слова ТАСС.

Вучич особо подчеркнул, что энергетический кризис начался «из-за глупых политических историй в Европе из-за «Северного потока – 2», которого еще шесть месяцев не будет».

«Ситуация тяжелая, а будет еще в 100 раз хуже», – указал сербский президент. Он заявил, что Сербию спасло то, что она построила по своей территории «Балканский поток» и получила скидку на газ от России.

Ранее стоимость газа на европейских спотовых площадках вновь существенно подросла. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему газ так резко вырос и к чему готовиться европейцам этой зимой?

В мире,Видео,Александр Вучич,ЕС,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,
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