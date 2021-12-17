Порошенко покинул Украину после побега от следователей

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул в пятницу Украину и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Эту информацию, ранее появившуюся в украинских СМИ, подтвердила партия Порошенко "Европейская солидарность".

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"Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице "Европейской солидарности" в Facebook.

В субботу и воскресенье Порошенко проведет в Турции ряд встреч, в частности с Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщает партия. Она также передает, что 20-21 декабря в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме "Россия - Украина - НАТО".