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1 час назад

Порошенко покинул Украину вскоре после попытки предъявления ему обвинения

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул в пятницу Украину и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Эту информацию, ранее появившуюся в украинских СМИ, подтвердила партия Порошенко "Европейская солидарность".

Порошенко покинул Украину после побега от следователей
Фото: ReutersReuters

"Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице "Европейской солидарности" в Facebook.

В субботу и воскресенье Порошенко проведет в Турции ряд встреч, в частности с Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщает партия. Она также передает, что 20-21 декабря в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме "Россия - Украина - НАТО".

Порошенко сбежал от следователей

Следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей.

В мире,Виктор Медведчук,Петр Порошенко,НАТО,
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