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32 минуты назад

Ряд стран ЕС сочли неприемлемыми требования России по НАТО

Западные государства не могут согласиться с гарантиями безопасности, предложенными Россией США и странам НАТО. Как сообщает РИА «Новости», такое заявление сделала пресс-служба Минобороны Эстонии по итогам встречи в видеоформате глав военных ведомств Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы и Исландии.

Ряд стран ЕС сочли неприемлемыми требования России по НАТО
Фото: ReutersReuters

В заявлении говорится, что министры обороны стран Северной Европы и Балтии пришли к единому выводу, что Россия представляет наибольшую военную угрозу для Европы.

«Также министры единодушно считают, что с требованиями Российской Федерации государства Запада не могут согласиться ни при каких условиях», - сообщили в эстонском Минобороны.

17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие расширение НАТО на Украину.

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Согласно проекту договора России и НАТО, стороны «исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников», также альянс берет на себя «обязательства, исключающие дальнейшее расширение, в том числе присоединение Украины, а также других государств» и отказывается от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».

Кроме того, Россия и НАТО обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, и подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников.

В мире,Министерство обороны,НАТО,МИД,ЕС,
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