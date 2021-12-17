В ЕС ответили на предложения России по безопасности

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что Евросоюз выступает за обсуждение с Россией европейской безопасности в рамках уже существующих форматов. По его словам, для этого есть давно действующие документы, сообщает РИА Новости.

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Так дипломат отреагировал на инициативу России по закреплению гарантий безопасности.

Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия — НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией, — пояснил Стано.

Он добавил, что позиция Евросоюза по данному вопросу известна. Она заключается в том, что «каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы».

Россия должна это понимать и уважать, — отметил Стано.