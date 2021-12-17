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1 час назад

В ЕС ответили на предложения России по безопасности

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что Евросоюз выступает за обсуждение с Россией европейской безопасности в рамках уже существующих форматов. По его словам, для этого есть давно действующие документы, сообщает РИА Новости.

В ЕС ответили на предложения России по безопасности
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look PressBernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Так дипломат отреагировал на инициативу России по закреплению гарантий безопасности.

Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия — НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией, — пояснил Стано.

Он добавил, что позиция Евросоюза по данному вопросу известна. Она заключается в том, что «каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы».

Россия должна это понимать и уважать, — отметил Стано.

Ранее стало известно, что Вашингтон уже на следующей неделе намерен ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В том числе будет дана оценка проектам договоров между Россией и США, сообщает Bloomberg. В администрации президента Джо Байдена считают полезными некоторые из предложений Кремля. Однако ещё часть предложений выглядит неприемлемыми.

В мире,Джозеф Байден,Администрация Президента РФ,НАТО,ЕС,ОБСЕ,Bloomberg,РИА Новости,
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