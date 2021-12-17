В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Глава немецкого регулятора заявила о расследовании против RT из-за отсутствия лицензии

Глава немецкого регулятора Ева Флекен заявила о начале расследования против телеканала RT из-за отсутствия у СМИ лицензии на вещание в ФРГ. Об этом сообщило агентство dpa.

В Германии начали расследование в отношении RT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеканал запустил на территории ФРГ телевизионную программу на немецком языке, не имея в наличии лицензии на вещание в пределах государства. Флекен уточнила, что регулятор начал расследование против RT 17 декабря, дав средству массовой информации время на обоснование своих действий.

— У организатора есть время до конца года, чтобы высказаться по этому поводу, — заявила Флекен dpa.

Сообщается, что среди вероятных исходов событий по результатам расследования — штраф до полумиллиона евро и запрет деятельности телеканала на территории ФРГ.

YouTube заблокировал новый канал RT Deutsch

Новостной круглосуточный телеканал RT DE начал вещание 16 декабря. Канал со студиями в Москве и Берлине будет транслировать на немецком языке новостные программы, ток-шоу и документальные фильмы.

В мире,Russia Today,ИА DPA,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители