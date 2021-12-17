В Германии начали расследование в отношении RT

Глава немецкого регулятора Ева Флекен заявила о начале расследования против телеканала RT из-за отсутствия у СМИ лицензии на вещание в ФРГ. Об этом сообщило агентство dpa.

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Телеканал запустил на территории ФРГ телевизионную программу на немецком языке, не имея в наличии лицензии на вещание в пределах государства. Флекен уточнила, что регулятор начал расследование против RT 17 декабря, дав средству массовой информации время на обоснование своих действий.

— У организатора есть время до конца года, чтобы высказаться по этому поводу, — заявила Флекен dpa.

Сообщается, что среди вероятных исходов событий по результатам расследования — штраф до полумиллиона евро и запрет деятельности телеканала на территории ФРГ.