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39 минут назад

В Польше назвали сбежавшего в Минск солдата заложником и завели на него уголовное дело

Военная жандармерия Польши завела на сбежавшего в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Польше завели уголовное дело на сбежавшего в Минск солдата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В отношении солдата Эмиля Ч., который самовольно покинул место несения службы, будет возбуждено расследование по статье 339 пункт 3-й Уголовного кодекса — "Квалифицированное дезертирство", за что грозит наказание в виде лишения свободы на срок от года до десяти", — сказала она.

Спецслужбы Польши, в свою очередь, назвали бежавшего из республики солдата заложником белорусских спецслужб, свидетельствам которого нельзя верить. По мнению представителя пресс-службы ведомства Станислава Жарына, слова перешедшего на сторону Белоруссии солдата "не вызываюь доверия".

Ранее командующий вооруженных сил Польши генерал Томаш Петровский заявил, что СМИ Белоруссии манипулируют бежавшим из Польши военнослужащим Эмилем Чечко с целью пропаганды. Он добавил, что командиры сбежавшего в Белоруссию польского солдата были уволены.

По его словам, Белоруссия пытается сформировать образ польских солдат, которые допускали какие-либо незаконные действия против мигрантов. До этого бывший польский военнослужащий Эмиль Чечко рассказал телеканалу "Беларусь-1", что стал свидетелем убийств волонтеров на границе с Белоруссией.

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