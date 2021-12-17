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33 минуты назад

В Раде рассказали, как распознать настоящего украинца

Украинский депутат Николай Тищенко раскрыл способ определить настоящего украинца, передает УНИАН.

В Раде рассказали, как распознать украинца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «пищевым индикатором» настоящего украинца является любовь к салу.

«Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец», - заявил нардеп.

Он отметил, что президент страны Владимир Зеленский, чью партию «Слуга народа» он представляет в Верховной раде, может считаться истинным украинцем, потому что тоже любит сало.

Ранее Николай Тищенко рассказал, что не замечает роста цен, потому что покупает продукты на Бессарабском рынке в Киеве.

При этом, по его словам, гречка там стоит 12 гривен, а сало - 50. Заявление народного депутата вызвало бурное обсуждение в интернете. В украинских интернет-магазинах цены на гречневую крупу начинаются от 42 гривен. Пользователи решили, что политик «оторвался от земли», поэтому не знает, сколько сейчас стоят продукты.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,УНИАН,
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