В Раде рассказали, как распознать украинца

Украинский депутат Николай Тищенко раскрыл способ определить настоящего украинца, передает УНИАН.
По его словам, «пищевым индикатором» настоящего украинца является любовь к салу.
«Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец», - заявил нардеп.
Он отметил, что президент страны Владимир Зеленский, чью партию «Слуга народа» он представляет в Верховной раде, может считаться истинным украинцем, потому что тоже любит сало.
Ранее Николай Тищенко рассказал, что не замечает роста цен, потому что покупает продукты на Бессарабском рынке в Киеве.
При этом, по его словам, гречка там стоит 12 гривен, а сало - 50. Заявление народного депутата вызвало бурное обсуждение в интернете. В украинских интернет-магазинах цены на гречневую крупу начинаются от 42 гривен. Пользователи решили, что политик «оторвался от земли», поэтому не знает, сколько сейчас стоят продукты.