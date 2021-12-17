Байден назвал вице-президента главой США

Президент США Джо Байден снова назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства. Хозяин Белого дома оговорился во время выступления в Университете Южной Каролины. Видеозапись речи появилась в твиттер-аккаунте американского консалтингового агентства X Strategies.

«А что касается президента Харрис, мои друзья и близкие, мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день», - сказал Байден выпускникам университета.

Президент не заметил ошибки и продолжил выступление как ни в чем не бывало.

Ранее Байден уже называл Харрис президентом США. В марте, рассказывая о кампании по вакцинированию, он произнес фразу «когда президент Харрис и я».