США готовят план на случай эскалации на Украине

США и союзники вместе разрабатывают санкции на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом, как сообщает РИА «Новости», рассказал высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга.

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Американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон проводит «интенсивную работу» с союзниками.

Он отметил, что эскалация может привести к «глубоким последствиям» для России, при этом разрабатываемые меры являются в большей степени экономическими.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что американские чиновники могут принять новые «агрессивные» санкции в случае «вторжения» России на Украину. Пакет предполагает отключение страны от системы SWIFT, а также санкции в отношении членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, российских банков и производителей энергии. Под ограничения также может попасть суверенный долг России.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщило, что США вместе с ЕС выработали пакет санкций, которые включают ограничения на конвертацию рублей в другие валюты и ограничения на покупку российских долговых обязательств на вторичном рынке.