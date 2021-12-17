Пока вы не уснули: худший сценарий для Украины от НАТО и массовое банкротство россиян

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Столтенберг призвал НАТО «готовиться к худшему» сценарию на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс ожидать любого развития событий на востоке Украины и «готовиться к худшему». По его словам, Россия наращивает в регионе представительство своих вооружённых сил. Он добавил, что нужно надеяться на лучшее развитие событий, но и быть готовыми к неблагоприятному сценарию. Столтенберг пояснил, что НАТО «очень внимательно следит за тем, что делает Россия». Генсек добавил, что Альянс должен быть готов защитить своих союзников.

Банк России радикально повысил ключевую ставку

Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5%, говорится в сообщении регулятора. Это уже седьмое повышение ставки подряд. С марта 2021 года ставка выросла на 4,25 п.п.

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», – говорится в сообщении ЦБ.

Миллионы россиян обанкротятся

В Объединенном кредитном бюро подсчитали, что почти пять миллионов россиян находятся на грани внесудебного банкротства. Речь идет о людях с долгами от 50 тыс. до полумиллиона рублей. Число одобренных заявлений на внесудебное банкротство достигло уже шести тысяч. Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Сергей Гудылев напомнил, что для запуска внесудебной процедуры банкротства у гражданина должно быть постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительных производств из-за отсутствия имущества. Внесудебная процедура проводится бесплатно через МФЦ.

В Германии увидели выгоду российского Крыма

Признание Крыма российским отвечает интересам Германии. Об этом заявил член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт. Кроме того, депутат бундестага отметил, что западные страны придерживаются двойной морали, когда признают отделение Косово от Сербии, но отрицают законность крымского референдума.

Польский военнослужащий попросил политубежище в Белоруссии

Польский военнослужащий попросил политического убежища из-за несогласия с политикой Польши в отношении беженцев. Об этом сообщил на своем сайте Госпогранкомитет Белоруссии. По данным ведомства, 25-летний военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль был остановлен белорусскими пограничниками 16 декабря на участке пограничной заставы Тушемля.

Подросток получил ранение в сердце в драке с мигрантами под Калугой

Около 20:00 16 декабря в Боровском районе Калужской области в результате конфликта у остановки в Ермолино на 16-летнего парня с ножом накинулся мигрант. Подросток получил проникающее ранение сердца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области. Приезжего уже задержали. В отношении 20-летнего иностранца следственными органами возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Кроме того, были установлены личности еще четырех граждан, участвовавших в инциденте.

Защиту от коронавируса обнаружили в необычном месте

Подобные антителам белки из иммунной системы акул могут предотвратить заражение человеческих клеток коронавирусом, его штаммами, а также родственными вирусами. Об этом свидетельствуют результатов исследования американских ученых. Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне 16 декабря опубликовали результаты исследования, в ходе которого изучались антителоподобные белки (VNAR), содержащиеся в иммунной системе акул.

На шоу "Голос" определились с заменой Градского

Место певца Александра Градского среди наставников шоу «Голос» никто не займет. Об этом заявил РИА Новости гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти музыканта стал ишемический инсульт. Прощание с артистом состоялось 1 декабря в театре «Градский Холл». Поклонники шоу «Голос» призвали не приглашать нового члена жюри на место Александра Градского.

Участницы «Мисс мира - 2021» заболели COVID