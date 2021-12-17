Евродепутат назвал Крым частью России

Депутат и французский политик Тьерри Мариани заявил, что Крым нельзя называть «оккупированной Россией украинской территорией», так как большинство жителей высказались за присоединение полуострова к России. Об этом он сообщил на заседании в Европарламенте, передает РИА «Новости».

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«Я тщетно искал, какая территория Украины оккупирована Россией. Да, есть Крым, жители которого в 2014 году решили присоединиться к России на референдуме подавляющим большинством голосов», — сказал он.

Ранее заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что резолюция Украины по милитаризации Крыма не имеет «абсолютно никакого отношения к реальности».

Он отметил, что Москва относится к документу спокойно, ведь он «не имеет никакого смысла и скорее показывает нереалистичность украинской власти и бредовый характер ее затей».