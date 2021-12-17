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47 минут назад

Столтенберг призвал НАТО «готовиться к худшему» сценарию на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс ожидать любого развития событий на востоке Украины и «готовиться к худшему». По его словам, Россия наращивает в регионе представительство своих вооружённых сил, сообщает РИА Новости.

Столтенберг призвал НАТО «готовиться к худшему» сценарию на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

То, что мы сейчас видим <...>, это значительное, последовательное и продолжающееся усиление российского военного присутствия. <...> Нет никакой ясности в отношении целей такого наращивания, — заявил Столтенберг.

Он добавил, что нужно надеяться на лучшее развитие событий, но и быть готовыми к неблагоприятному сценарию. Столтенберг пояснил, что НАТО «очень внимательно следит за тем, что делает Россия». Генсек добавил, что Альянс должен быть готов защитить своих союзников.

В последнее время западные СМИ многократно утверждали, что Россия наращивает численность своих войск на границе с Украиной. РФ категорически опровергала эти сообщения.

Ранее сообщалось, что военный конфликт России с Европой маловероятен, а давление со стороны стран Евросоюза связано с их внутренними проблемами. Об этом заявил политтехнолог Марат Баширов. Он рассказал, что позиция России очень проста: страна не будет нападать, но готова защищаться. По словам Баширова, в случае необходимости войны Европа столкнётся с разрушениями, которые не переживёт.

В мире,Марат Баширов,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,РИА Новости,
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