Столтенберг призвал НАТО «готовиться к худшему» сценарию на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс ожидать любого развития событий на востоке Украины и «готовиться к худшему». По его словам, Россия наращивает в регионе представительство своих вооружённых сил, сообщает РИА Новости.

То, что мы сейчас видим <...>, это значительное, последовательное и продолжающееся усиление российского военного присутствия. <...> Нет никакой ясности в отношении целей такого наращивания, — заявил Столтенберг.

Он добавил, что нужно надеяться на лучшее развитие событий, но и быть готовыми к неблагоприятному сценарию. Столтенберг пояснил, что НАТО «очень внимательно следит за тем, что делает Россия». Генсек добавил, что Альянс должен быть готов защитить своих союзников.

В последнее время западные СМИ многократно утверждали, что Россия наращивает численность своих войск на границе с Украиной. РФ категорически опровергала эти сообщения.