США отреагировали на предложения России по гарантиям безопасности

США ознакомились с предложениями России, но не станут вести консультации по вопросу безопасности в Европе в отсутствие партнеров из Европейского союза (ЕС). Так отреагировала на публикацию проекта договоров о гарантиях в сфере безопасности пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

«Мы не поступимся ключевыми принципами, на которых зиждется европейская безопасность», — подчеркнула политик.

Она уточнила, что указанные принципы включают в себя право суверенных государств самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне.