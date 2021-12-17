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13 минут назад

США прокомментировали предложения России по гарантиям безопасности

США ознакомились с предложениями России, но не станут вести консультации по вопросу безопасности в Европе в отсутствие партнеров из Европейского союза (ЕС). Так отреагировала на публикацию проекта договоров о гарантиях в сфере безопасности пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

США отреагировали на предложения России по гарантиям безопасности
Фото: ReutersReuters

«Мы не поступимся ключевыми принципами, на которых зиждется европейская безопасность», — подчеркнула политик.

Она уточнила, что указанные принципы включают в себя право суверенных государств самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне.

Ранее политолог Сергей Марков спрогнозировал ответ Вашингтона на российские предложения по обеспечению безопасности. По его мнению, НАТО и США не хотят давать России гарантий безопасности, они хотят победить ее, поставить на колени и установить марионеточный режим в стране. Эксперт отметил, что подписания соглашений в ближайшей перспективе ждать не стоит.

В мире,Сергей Марков,НАТО,Администрация США,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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