Байдена призвали отказаться от права первого ядерного удара

«Мы призываем вас объявить, что США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия только в случае нападения на Америку или ее союзников», — говорится в письме. Согласно заявлению ученых, Байден также должен сократить количество «развернутых ядерных боеголовок» до 1000 и отказаться от межконтинентальных баллистических ракет.