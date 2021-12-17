Священник отказался отпевать привитых от COVID

В селе Секэрень Хынчештского района Молдавии священник отказался отпевать вакцинированных от коронавируса усопших. Об этом сообщает молдавское издание Ziarul de Gardă.
Сельский священник Олег Морару, в частности, отказался принимать участие в проведении похорон 63-летней местной жительницы, которая скончалась от рака. По его словам, отпевание вакцинированных покойников является смертным грехом.
Ситуацию прокомментировала и жена священнослужителя Ангелина Морару. Она рассказала, что, по мнению клирика, вакцинация, наряду с медицинскими масками, является инструментами контроля над человечеством.
В свою очередь муж покойной женщины Валериу Богдан заявил, что считает произошедшее нарушением их прав. Мужчина также подчеркнул, что это уже не первый инцидент в их селе, когда Морару отказывается отпевать привитых.
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