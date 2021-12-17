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28 минут назад

Польскую чиновницу попросили переспать с украинцем ради «дружбы народов»

В польском Кракове зампредседателя местного городского совета Славомир Петшик пытался уговорить свою советницу Алисию Щепаньскую переспать с украинским депутатом из Львова в «знак дружбы между народами». Как сообщает Onet.pl, об этом рассказала сама чиновница, обвинив своего начальника в фактическом сутенерстве и домогательствах.

Польскую чиновницу попросили переспать с украинцем ради «дружбы народов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне в Краков из Львова прибыла делегация украинских чиновников. Во время торжественного ужина Петшик предложил Щепаньской переспать с одним из украинцев «в знак дружбы между народами».

«В этой ситуации я сделала то, что, по моему мнению, должен сделать каждый подвергающийся сексуальным домогательствам и дискриминации. Я понимаю, что многие люди в этой ситуации по разным причинам никак не реагируют. Однако я не согласна с дискриминационным поведением в какой-либо сфере», — заявила советница.

О произошедшем она также доложила в Дисциплинарный комитет. Щепаньская уверена, что ее пример придаст смелости другим людям, попавшим в подобные ситуации. Петшик же принес публичные извинения своей советнице.

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