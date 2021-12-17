Польскую чиновницу попросили переспать с украинцем ради «дружбы народов»

«В этой ситуации я сделала то, что, по моему мнению, должен сделать каждый подвергающийся сексуальным домогательствам и дискриминации. Я понимаю, что многие люди в этой ситуации по разным причинам никак не реагируют. Однако я не согласна с дискриминационным поведением в какой-либо сфере», — заявила советница.