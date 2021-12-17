«Великий лидер» и «Отец нации»: 10 лет Ким Чен Ына

10 лет назад
Ким Чен Ын стал лидером Северной Кореи. Он был младшим из трех сыновей Ким Чен Ира и не пользовался большим авторитетом среди правящей верхушки КНДР. 1/20 Ким Чен Ын сопровождает катафалк с гробом покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира во время его похоронной процессии в Пхеньяне, 2011 год
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2/20 Ким Чен Ын с оружием, 2012 год 3/20 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита подразделения 4302 Корейской народной армии, 2012 год 4/20 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын улыбается во время посещения завода смазочных материалов Chonji, 2014 год
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5/20 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководит работой дома ребенка и приюта Вонсан, 2015 год 6/20 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын машет толпе, во время парада в Пхеньяне, 2016 год 7/20 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководит женским военным подразделением, во время ракетных учений, 2014 год
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8/20 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил свинокомплекс Тэчон военно-воздушных и противовоздушных сил Корейской народной армии, 2017 год 9/20 Как менялся лидер КНДР с 2013 по 2018 год 10/20 Сотрудники службы безопасности бегут рядом с автомобилем северокорейского лидера, 2018 год
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11/20 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обнимаются во время встречи, 2018 год 12/20 Президент Дональд Трамп приветствует лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во время встречи в отеле Capella на острове Сентоза в Сингапуре, 2018 год 13/20 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его жена Ри Соль Джу по прибытии с визитом в Пекин, 2018 год
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14/20 Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке, 2019 год 15/20 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время инспекции в армии, 2018 год 16/20 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын скачет на лошади во время снегопада на горе Пэкту, 2019 год
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17/20 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в окружении военнослужащих женского подразделения КНА, 2019 год 18/20 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководит военными учениями, 2019 год 19/20 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын машет рукой во время церемонии 8-го съезда Рабочей партии в Пхеньяне, 2021 год
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20/20 Похудевший Ким Чен Ын выступает на мероприятии, посвященном 76-й годовщине основания правящей Рабочей партии Кореи в Пхеньяне, 2021 год
Первое время Ким Чен Ына считали марионеткой своего дяди Чан Сон Тхэка, но молодой наследник быстро расправился со своими оппонентами и сосредоточил всю власть в стране в своих руках. Впоследствии Чан Сон Тхэк был казнен, а Ким Чен Ын создал себе имидж «любимого отца нации».
За 10 лет его правления Северная Корея вошла в клуб космических держав и трижды испытала ядерную бомбу. Ким Чен Ын подружился с американским президентом
Дональдом Трампом, посетил Россию и смог улучшить отношения с Южной Кореей. 10 лет Ким Чен Ына во главе КНДР в галерее «Рамблера».