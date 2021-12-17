Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией?

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В пятницу немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр рассказал, почему Берлину пришлось выслать российских дипломатов из страны. Это стало ответом властей «на серьезное нарушение суверенитета» ФРГ, передает РБК. Ранее в среду два сотрудника российской дипмиссии в Германии были объявлены персонами нон грата по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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«Это убийство по государственному заказу представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ», – сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Напомним, Хангошвили застрелили в 2019 году в берлинском парке Тиргартен. Местная полиция заподозрила в этом россиянина Вадима Соколова, который в итоге по решению берлинского суда получил пожизненное. Москва опровергала причастность к этому, указывая, что Хангошвили был боевиком.

«Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова также пообещала, что в ответ РФ примет «симметричные меры, абсолютно адекватные».

В Кремле, комментируя приговор Соколову, подчеркнули, что «категорически не согласны с таким выводом, такой формулировкой». Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможное влияние дела Хангошвили на запуск «Северного потока – 2». «В этом проекте заинтересованы как российская, так и германская сторона. В целом это проект, с нашей точки зрения (мы убеждены, что так оно и есть), представляет большой интерес для всех европейских потребителей», – сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц также сказал, что это коммерческий проект, и уточнил, что сейчас рассматривается вопрос о его соответствии законам Европы в области энергетики.

«Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии, – отметил политик. – Другой вопрос – это то, что мы можем сделать для того, чтобы не нарушалась целостность Украины. Германия ощущает большую ответственность за то, чтобы Украина продолжала оставаться страной – транзитером газа».

Вскоре стало известно, что Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». По данным Bloomberg, Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что решение для продолжения процесса сертификации не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще не получало необходимых документов.

Давлением на российских дипломатов и газопровод Берлин не ограничился: в четверг YouTube без объяснения причин заблокировал RT auf Sendung – отдельный канал RT DE, который начал круглосуточное вещание на немецком языке. Видеохостинг борется с отделениями RT не первый месяц: в конце сентября он навсегда удалил сразу два немецких канала компании.

Главред RT Маргарита Симоньян в ответ призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. В свою очередь Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге и пригрозил штрафом. Кроме того, юристы RT DE подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков, которые были наложены на каналы.

Интересно, что эти события совпали с кадровыми изменениями в правительстве Германии.

Шольц стал новым канцлером только на прошлой неделе, но уже считает высылку дипломатических работников России правильным решением. А на следующий день после этого недружественного жеста новой власти в Германии произошла блокировка RT DE.

В Общественной палате (ОП) России пообещали привлечь Google и YouTube к ответственности за блокировку канала. «Первое, что мы сделали в этом направлении – закон «о приземлении». С 1 января Google должен будет открыть в России нормальное представительство и начать соблюдать наши законы. После чего к нему возникнут уже совершенно иные вопросы», – заявил член ОП Александр Малькевич.

«Более того, представители Google должны оперативно, подробно и понятно разъяснить все те ограничительные меры, которые были введены против наших СМИ. И обосновать их, – подчеркнул эксперт. – Но самое главное – мы должны последовательно бороться за цифровые права наших граждан, быть готовы пойти до конца, чтобы все понимали, что если мы обнажили саблю из ножен, то мы ее применим».

Блокировка RT DE и высылка дипломатов РФ не играют в пользу канцлера Шольца, считает сенатор Владимир Джабаров. «Еще будучи кандидатом в канцлеры он заявил о готовности налаживать отношения с Россией. Его коллегам по коалиционному правительству это не понравилось. После избрания для него создали крайне негативные условия», – сказал он.

«То, что немцы пригрели у себя террориста Хангошвили и никому не выдавали, а теперь решили обвинить нас в его убийстве, тормозит восстановление двусторонних отношений. Но я думаю, что рано или поздно там наступит прозрение. Без улучшения отношений между Германией и Россией вообще сложно понять, каким будет европейское будущее», – добавил первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, налаживание связей Москвы и Берлина очень важно в контексте запуска «Северного потока – 2». «Германия становится хабом, но ведет себя безрассудно, в ущерб собственным национальным интересам и интересам всей Европы», – обратил внимание собеседник.

В Германии также считают, что конфликт между странами должен остановиться в ближайшее время. «Два дипломата высланы из Германии, в ответ два дипломата покинут Россию. Вероятно, эскалация на этом «заморозится», – прогнозирует немецкий политолог Александр Рар.

Он допустил скорую «разрядку» напряженности, однако силовые структуры Британии и США, а также немецкая партия «Зеленых», напротив, заинтересованы в эскалации конфликта.

«Они свято верят, что если не военным, то экономическим путем можно настолько ослабить Россию, что она развалится. В этом смысле на Шольца идет давление, чтобы он ужесточил общеевропейский курс в отношении России», – пояснил эксперт. «А ему нужно трезво посмотреть на ситуацию. Правда, в этом и проблема: как только кто-то пытается нажать на «тормоза» и «заморозить» ссору, находятся силы, которые порождают еще более крупные конфликты», – добавил он.