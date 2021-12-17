Госдума выступила против дискриминации россиян в Латвии

Госдума официально выступила против дискриминации российских соотечественников, проживающих в Латвийской Республике из-за использования георгиевской ленты. Соответствующее постановление, инициированное фракцией ЛДПР, Госдума приняла на пленарном заседании 17 декабря.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

«За годы независимости Латвии количество русских школ сократилось на 57 процентов. Осталось 94 школы. В небольших городах Латвии русских школ уже нет — такого не было даже во время оккупации нацистами», — сказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

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Он отметил, что ветераны видят, как по улицам Риги проходят шествия пособников гитлеровцев из числа латышских подразделений Ваффен СС и их идейных наследников, а система негражданства в Латвии — это нацизм в чистом виде, ни в одной другой стране мира такого нет. Две трети из этих неграждан, которых более 250 тысяч, это русские. Негражданский статус присваивается тем жителям, которые до 1992 года не имели никакого другого паспорта кроме советского, пояснил Чернышов.

«Это выглядит ещё хуже в моменты, когда мы слышим, что на территории Латвии и других прибалтийских стран по квотам приезжают иранцы, иракцы, ливийцы, а для русских там места нет, для тех людей, кто строил, в том числе, Латвию», — добавил он. Традиционный товар, который Латвия продаёт всему западу, по его словам, это русофобия.

В заявлении Госдумы депутаты решительно осуждают политику Латвийской Республики, направленную на ущемление прав российских соотечественников, проживающих на территории этого государства.

11 ноября сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки в законодательство, предусматривающие запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий — как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов.

«Мы, депутаты Госдумы, рассматриваем этот запрет как одно из нарушений прав и свобод наших соотечественников и в принципе прав человека на территории Латвийской республики», — сказал Чернышов.

Запрет на использование и ношение во время публичных мероприятий одного из главных символов Великой Победы над нацизмом — георгиевской ленты — нарушает права и свободы наших соотечественников и разделяет латвийское общество по национальному и мировоззренческому принципам, говорится в заявлении.

«Подобная политика властей Латвии прямо нарушает принципы и нормы международного права в частности международного пакта о гражданских и политических правах, международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, конвенции о защите прав и основных свобод человека», — сказал Чернышов. Наша страна должна жёстче отстаивать права нашего населения, наших соотечественников, добавил он.

Официальная Рига продолжает цинично проводить линию, направленную на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре, героизацию нацистских преступников и их приспешников из числа местных коллаборационистов, отмечается в заявлении.

Также в документе указывается, что сейм принял поправки к законам «Об общем образовании» и «Об образовании», которые предусматривают переход к обучению на латышском языке в средних школах. Эти действия, по мнению депутатов, противоречат конституции Латвийской Республики, гарантирующей равенство всех людей, запрещающей дискриминацию, дающей право национальным меньшинствам на сохранение и развитие своего языка, этнической и культурной самобытности.