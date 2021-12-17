В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
2 часа назад

Генсек НАТО: в ситуации по Украине нужно надеяться на лучшее и готовиться к худшему

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношении ситуации на Украине альянсу следует «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».

«Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Он добавил, что в альянсе очень внимательно следят за действиями России. По словам Столтенберга, в НАТО увеличили разведывательные возможности по наблюдению за усилением России у границ Украины.

«Мы не видим никакой прямой угрозы кому-либо из членов альянса, но мы видим усиление напряжённости, и это в первую очередь касается наших членов в регионе, в частности в Болгарии», — добавил генсек альянса.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС и «Восточного партнёрства» сообщила об озабоченности ЕС якобы наращиванием военной силы России на российско-украинской границе.

Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила об отсутствии у России агрессивных намерений в отношении Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.

В мире,Видео,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,Дмитрий Песков,НАТО,Еврокомиссия,МИД,ЕС,РИА Новости,
107
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители