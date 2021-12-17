Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношении ситуации на Украине альянсу следует «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».

«Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Он добавил, что в альянсе очень внимательно следят за действиями России. По словам Столтенберга, в НАТО увеличили разведывательные возможности по наблюдению за усилением России у границ Украины.

«Мы не видим никакой прямой угрозы кому-либо из членов альянса, но мы видим усиление напряжённости, и это в первую очередь касается наших членов в регионе, в частности в Болгарии», — добавил генсек альянса.