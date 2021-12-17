Обзор иноСМИ: "тонущий корабль" ЕС и расплата за санкции

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Вступление РФ в ЕС: зачем России тонущий корабль?

У пользователей американского портала Reddit спросили, поддержали ли бы они вступление России в ЕС. «ИноСМИ» собрали их ответы на этот вопрос: многие пользователи сочли, что Россия проиграла бы от такого союза.

Комментатор под ником Snowbattt отметил, что «Россия просто-напросто имеет слишком большой вес на мировой арене, чтобы становиться частью ЕС», поэтому ей нужно сохранять независимость». Gabtactic поинтересовался, «зачем России на этот тонущий корабль». Ioan-Andrei добавил, что Россия не выиграет от того, что «её рынки заполонит немецкий и французский хлам, а местные предприятия разорятся»: «С Румынией так и произошло. Наши сети супермаркетов и маленькие производства исчезли».

Украинский тупик: насколько вероятна война

Японский дипломат и политолог Акио Кавато проанализировал последний украинский кризис для журнала Shukan Gendai и оценил вероятность войны между Россией и Украиной. Как отметил Кавато, пока на Западе предупреждают о концентрации российских войск на границе, украинские соединения направляются в Донбасс, «похоже, пытаясь спровоцировать российскую армию».

По мнению Кавато, Западу не нравится непослушание России, но принять Украину в НАТО в разгар конфликта с Москвой он не решится. Из-за этого «Запад делает вид, что идет на какой-то диалог с Россией, а украинская армия, попадает в сложное положение». Дипломат считает, что войны пока не будет - Запад до последнего будет мотивировать Украину к сдержанности (об этом говорит снятие запрета на новый транш МВФ), а Россию попытается «обмануть», пообещав переговоры по нерасширению НАТО.

«Уникальные леса Украины превращаются в мебель»

Шведская газета Aftonbladet утверждает, что реликтовые леса в Карпатах на западе Украины вырубает украинская лесозаготовительная компания - субподрядчик компании IKEA. По данным издания, поставщик уничтожает здоровые деревья, выдавая их за больные или погибшие.

Газета отмечает, что речь идет о деревьях из «последних реликтовых лесов Европы, где свободно разгуливают медведи, волки и рыси»; эти леса называют «легкими Европы» из-за их «критически важной» роли для сохранения биологического многообразия и борьбы с изменением климата. Aftonbladet подчеркивает, что «на Украине свирепствует коррупция и лес не исключение»: к примеру, санитарная вырубка за прошлый год вышла удивительно активной и составила 45 процентов всей вырубки карпатского леса.

«Западу придется заплатить за санкции»

Немецкий телеканала ZDF рассказал, что ЕС угрожает России санкциями в случае вторжения на Украину, но не называет никаких конкретных мер «по стратегическим причинам». Кроме того, в случае введения санкций Западу также пришлось бы «заплатить».

По версии ZDF, стратегическая причина - расчет ЕС на то, что лучших результатов удастся достичь, «сохранив в этом вопросе некоторую расплывчатость»: сдерживающий эффект якобы может оказаться еще больше, если Россия испугается «ядерных» санкций. При этом если новые санкции все же введут, от них пострадают все, кто ведет бизнес с Россией, подчеркивает канал

В КНДР казнили семерых за южнокорейскую поп-музыку

Южнокорейская группа правозащитников Transitional Justice Working Group сообщила о семи случаях смертной казни в КНДР за «просмотр или распространение южнокорейских видео». Как отмечает Fox News, речь в основном идет о записях выступлений артистов K-pop - жанра, возникшего в Южной Корее.