Президент США Джо Байден во время церемонии вручения медалей Почета солдатам, участвовавшим в военных операциях в Ираке и Афганистане, не смог с первого раза произнести имя главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом пишет РИА Новости.

Запись выступления главы государства на церемонии появилась в социальных сетях.

«Я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим здесь гостям. Председателю объединенного комитета начальников штабов, министра… министра… министра Остина», - заявил президент США.

Этот конфуз вызвал резкое осуждение пользователей Twitter, которые напомнили, что Байден уже не в первый раз забывает, кто именно возглавляет Пентагон.

«Неужели так сложно прочитать то, что написано на бумажке?», «Он снова это сделал!», «Всей стране стыдно за него», - отметили они.

Ранее американский лидер трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. А в ходе первой пресс-конференции в качестве президента США Джо Байден, говоря про иммигрантов, забыл, о чем хотел сказать, и запутался в словах.

Также широкий общественный резонанс вызвало интервью американского президента телеканалу ABC, в котором Джо Байден раскритиковал своего российского коллегу Владимира Путина. В частности, он подчеркнул, что президенту России придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского лидера убийцей.