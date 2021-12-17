Страны G7 назвали главную мировую угрозу

Страны «Большой семерки» признали, что быстрое распространение омикрон-штамма стало самой серьезной угрозой для человечества, сообщается на сайте минздрава Великобритании.

Чтобы бороться с вирусом, G7 призвала укреплять сотрудничество между государствами. Только обмен данными и сотрудничество позволят найти решение проблемы, передает РИА «Новости».

В заявлении также говорится о необходимости обеспечивать равный доступ к прививкам и диагностике заражения.